Dovrebbe restituire otto milioni di euro Ranucci torna all' attacco di Barbareschi

Continua il confronto tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi, innescato da reciproche accuse e tensioni pubbliche. Dopo uno scontro a distanza, Ranucci replica con fermezza, contestando le critiche dell’attore e affrontando temi legati alla trasparenza e alla gestione delle informazioni. La vicenda evidenzia le tensioni tra figure pubbliche e il modo in cui si sviluppano dispute di carattere mediatico, mantenendo comunque un tono sobrio e rispettoso.

Continua il botta e risposta al vetriolo tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi. Sette giorni dopo lo scontro a distanza, il giornalista ha trasformato “Report” in un ring per pareggiare i conti con l’artista che l’aveva accusato di evitarne accuratamente il nome per lanciare il suo programma ma di dare spazio invece al consulente Gian Gaetano Bellavia, “che mi sta spiando da due anni”. Ranucci non l’ha presa bene. Prima un post al veleno su Facebook — un “indegno sproloquio”, il suo j’accuse — ieri l’idea di portare tutta la faccenda direttamente in puntata. Prima un servizio sui finanziamenti pubblici al Teatro Eliseo (di proprietà di Barbareschi), poi l’intervento in studio per chiarire la posizione: “Nessuno l'ha spiato, non c'è nulla di eversivo, solo la lettura dei bilanci del teatro Eliseo di cui lui è proprietario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante la puntata di Report, si è riaccesa la disputa tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi, con accuse e dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione. In particolare, Ranucci ha sollevato questioni legate alla gestione economica di Barbareschi, chiedendo la restituzione di una somma significativa. La discussione rappresenta un episodio recente di un confronto che coinvolge temi di interesse pubblico e trasparenza.

Durante una trasmissione in diretta su Rai3, Ranucci ha risposto a Barbareschi, commentando le accuse di spionaggio. Ranucci ha precisato che non c’è stato alcun atto di sorveglianza, ma che sono stati semplicemente consultati i bilanci pubblici del teatro di Barbareschi. La discussione si è poi spostata, con Ranucci che ha passato la linea all’interlocutore.

