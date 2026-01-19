Dove vedere in tv Cocciaretto-Grabher Australian Open 2026 | orario programma streaming

Per seguire in TV e streaming il match tra Cocciaretto e Grabher agli Australian Open 2026, consulta i canali ufficiali e le piattaforme streaming dedicate. L'incontro, valido per il primo turno di singolare femminile, si svolgerà martedì 20 gennaio a Melbourne, con orario e programmazione disponibili sui siti ufficiali del torneo e sui provider sportivi. Restate aggiornati per informazioni dettagliate su orario, diretta e modalità di visione.

Il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026 di tennis si completerà domani, martedì 20 gennaio: esordio a Melbourne per Elisabetta Cocciaretto, reduce dal trionfo di Hobart partendo dalle qualificazioni, con l’azzurra che inizierà il proprio cammino contro l’ austriaca Julia Grabher. Molto datato l’unico precedente tra le due, che risale al WTA 125 di Makarska 2022: negli ottavi di finale si impose l’azzurra per 6-4 7-5. Il match tra l’italiana e l’austriaca sarà il secondo in programma sul Court 15 e si giocherà al termine del doppio tra i kazaki Andrey GolubevAleksandr Nedovyesov e gli argentini Tomas Martin EtcheverryCamilo Ugo Carabelli, match che inizierà a partire dall’1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cocciaretto-Grabher, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Puoi seguire in TV e streaming la partita di Flavio Cobolli, numero 20 del seeding, agli Australian Open 2026. L’incontro contro Arthur Fery, qualificato britannico, rappresenta un momento importante del torneo. Scopri orari, programma e modalità di visione per seguire in diretta l’andamento della sfida e rimanere aggiornato sui principali appuntamenti del torneo. Dove vedere in tv Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming il match tra Jasmine Paolini e Aliaksandra Sasnovich, prima giornata degli Australian Open 2026. Scopri orari, programma e modalità di visione per seguire l'incontro tra l’azzurra e la qualificata bielorussa nel tabellone di singolare femminile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pagina 2 | Dove vedere Lazio-Como in tv? Dazn o Sky, orario - Allo stadio Olimpico di Roma si chiude la 21esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Sarri e Fabregas ... corrieredellosport.it

Grande vittoria dell'Azzurra Cocciaretto - Conquista il torneo Wta di Hobart e sale al 56esimo posto nel ranking mondiale! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.