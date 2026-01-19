Dopo la tragedia di La Spezia l’appello di Samuele Amendola | La risposta più urgente non è solo normativa o repressiva ma profondamente pedagogica e di ascolto

Dopo la tragedia di La Spezia, Samuele Amendola (APEI) sottolinea l’importanza di un intervento che vada oltre la normativa e la repressione, puntando su un approccio pedagogico e di ascolto. L’evento evidenzia come siano necessari strumenti di prevenzione che coinvolgano la comunità e rafforzino la cultura della sicurezza, senza ridurre tutto a questioni normative. Un invito a riflettere su un modello più efficace e umano di tutela.

Samuele Amendola (APEI) analizza la tragedia di La Spezia invitando a non ridurre tutto alla sicurezza. Propone l’inserimento strutturale di pedagogisti a scuola per gestire il dolore tramite assemblee educative, trasformando le emozioni in parole e curando i processi di crescita. La drammatica morte dello studente diciottenne all’Istituto Professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia ha scosso l’opinione pubblica. Mentre il dibattito nazionale si orienta rapidamente verso la richiesta di maggiori controlli negli istituti, arriva un invito a cambiare prospettiva da chi la scuola la vive sul fronte educativo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dopo la tragedia di Crans Montana, la Lega chiede un’ordinanza urgente anche a Chieti: “Stop a fiamme libere e fuochi nei locali”

Dopo la tragedia di Crans Montana, la Lega propone a Chieti un’ordinanza urgente per vietare fiamme libere e fuochi nei locali pubblici. L’obiettivo è rafforzare le misure di sicurezza durante i festeggiamenti, in risposta alle recenti tragedie che hanno coinvolto giovani in Europa. La richiesta mira a prevenire incidenti e garantire maggior tutela ai cittadini durante eventi pubblici e celebrazioni.

La Spezia: sindaco Peracchini, 'a governo chiedo ascolto e provvedimenti più severi'

Il sindaco di La Spezia, Peracchini, ha espresso la sua richiesta al governo Meloni di ascoltare le esigenze dei Comuni e dei sindaci. In un momento di particolare attenzione alle questioni locali, si sottolinea l'importanza di provvedimenti più severi e di un dialogo costruttivo tra istituzioni nazionali e amministrazioni comunali. La richiesta mira a garantire risposte più efficaci alle sfide quotidiane delle comunità.

Ritorno in classe dopo la tragedia, i compagni ricordano "Aba" - Atteso in mattinata l'interrogatorio di garanzia di Atif Zouhair, il compagno di scuola accusato del fendente mortale ... rainews.it