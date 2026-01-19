Dopo la tragedia di Crans Montana la Svizzera fa una scelta per le Olimpiadi di Milano Cortina
Dopo l’incidente di Crans Montana, la Svizzera ha deciso di ridurre la partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina. La scelta mira a rispettare il dolore e la sensibilità dopo la tragedia, influenzando gli eventi e la presenza svizzera nella manifestazione olimpica. Questa decisione evidenzia l’importanza di un atteggiamento responsabile di fronte a una situazione così delicata.
La tragedia di Crans-Montana ha lasciato un segno profondo non solo in Svizzera, ma anche nel clima che accompagna le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo quanto accaduto nel noto locale Le Constellation, dove hanno perso la vita tanti giovani ragazzi (tra cui sei italiani) e altri sono rimasti gravemente feriti, le autorità elvetiche hanno scelto una linea di grande prudenza. Il dramma avvenuto a Crans-Montana ha acceso un acceso dibattito anche oltre confine. Dall’Italia sono arrivate critiche pesanti nei confronti delle autorità svizzere e della giustizia locale, accusate di carenze nei controlli sulla sicurezza del locale teatro della tragedia. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Dopo la tragedia di Crans Montana, la Svizzera riduce la sua presenza a Milano-Cortina
Dopo la tragedia di Crans Montana, la Svizzera ha deciso di ridurre la propria presenza a Milano-Cortina. L’ente di promozione nazionale ha spiegato che, in questa fase, non è opportuno mettere in evidenza aspetti come puntualità e affidabilità, preferendo un atteggiamento di maggiore cautela e rispetto nei confronti della situazione attuale. Questa scelta riflette la sensibilità del Paese di fronte a recenti eventi.
