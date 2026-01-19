Dopo le tensioni sul settore solare, l’Europa si oppone anche alle reti cinesi, rafforzando le barriere commerciali. La disputa coinvolge non solo prodotti fotovoltaici, ma anche infrastrutture strategiche, evidenziando l’importanza di tutelare gli interessi europei. La questione riflette le sfide di un mercato globale in continua evoluzione, con implicazioni per la sicurezza energetica e la competitività del continente.

Fossero stati solo i pannelli solari, sarebbe finita lì. Invece no, stavolta la posta in gioco è più alta. Dopo aver messo al bando il fotovoltaico made in China, grazie all’esempio italiano, l’Europa dà un altro giro di manovella e allarga lo spettro dei prodotti sgraditi sul suolo del Vecchio Continente. Non è un mistero, è l’onda lunga degli Stati Uniti, che da quando Donald Trump ha rimesso piede alla Casa Bianca, hanno piano piano costruito una gabbia a protezione dell’industria americana. Chiedendo ai loro alleati di fare altrettanto, o provarci almeno. Uno dei casi più eclatanti è Pirelli. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dopo il solare, le reti. L’Europa sbarra ancora la strada alla Cina

