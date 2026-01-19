Dopo il dietrofront di Milan-Como la Serie A apre alle partite all'estero in futuro | parola di Simonelli

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato la possibilità di disputare future partite all’estero, confermando un’apertura in tal senso. Dopo il dietrofront di Milan-Como in Australia, la lega considera questa opzione come un potenziale sviluppo per il campionato italiano. La discussione si inserisce in un contesto di strategie per espandere la visibilità del calcio italiano a livello internazionale.

Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, in conferenza stampa si è espresso sulla possibilità di vedere partite del campionato italiano all’estero dopo il dietrofront di Milan-Como in Australia: "Io ritengo di sì".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Simonelli (Lega Serie A): “Milan-Como a Perth? L’idea non è tramontata, ma …”Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha commentato l'ipotesi di trasferire la partita Milan-Como a Perth.

