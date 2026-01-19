Ci sono persone che cambiano le regole del gioco. E poi c’è lei, la preside Eugenia Liguori, che del gioco non si preoccupa minimamente e va dritta per la sua strada. Stasera in tv va in onda la seconda puntata di La Preside. L’appuntamento è per le 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay (dove si può rivedere la prima puntata on demand). Qui la dirigente scolastica, interpretata da una straordinaria Luisa Ranieri, si spinge dove nessun preside oserebbe mai andare. Tra le case fatiscenti del quartiere, nei vicoli dove la camorra detta legge, contro madri ostili e un sistema che la guarda dall’alto in basso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo il boom di ascolti della prima puntata, Luisa Ranieri torna stasera in tv con la seconda puntata di "La Preside": le anticipazioni

Leggi anche: La Preside su Rai 1 con Luisa Ranieri: le anticipazioni della seconda puntata

La Preside con Luisa Ranieri, trama della seconda puntata: anticipazioni

La Preside, interpretata da Luisa Ranieri, torna su Rai 1 con la seconda puntata. La serie segue le vicende di Eugenia Liguori, dirigente scolastica impegnata in un contesto complesso. Dopo il successo della prima puntata andata in onda il 12 gennaio, gli spettatori attendono con interesse le nuove anticipazioni e sviluppi della trama, che si sviluppa tra le sfide professionali e personali della protagonista.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Checco Zalone, boom di visite dal medico dopo Buen Camino: il motivo sorprende - I medici ringraziano Checco Zalone: dopo l'uscita del suo film Buen Camino, sono aumentate le visite dall'urologo. donnaglamour.it