Donyell Malen, fin da bambino, ha nutrito il sogno di diventare un centravanti e realizzare molti gol. Dotato di velocità e abilità nel dribbling, ha sempre dimostrato una spiccata capacità di passaggio, caratteristiche che lo hanno accompagnato nel suo percorso calcistico. La sua crescita è stata segnata da queste qualità, che gli hanno permesso di affermarsi come attaccante di livello.

Da piccolo Donyell Malen voleva fare il centravanti e segnare un gol dietro l'altro. Però era piccolo, veloce, dribblava tutti e, soprattutto, passava il pallone, cosa rara quando sei piccolo e dribbli tutti. E così lo misero a fare l'ala sinistra. Un po' perché non c'era nessun mancino tra i bimbi del VV Succes a Wieringen, un po' perché a destra c'era un altro bambino che era figlio dei dirigenti e sognava di fare l'ala destra dell'Olanda, come il suo idolo, Marc Overmars. Donyell Malen invece aveva altri idoli, Dennis Berkamp e Thierry Henry, per questo voleva fare l'attaccante. Del primo amava l'eleganza e la capacità di non dover nemmeno vedere cosa gli accadeva attorno per riuscire a capire dov'erano e cosa stavano facendo i compagni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Donyell Malen voleva solo fare il centravanti

Donyell Malen ha scelto di indossare la numero 14: ecco chi l’ha indossata prima di lui

Donyell Malen ha deciso di indossare la maglia numero 14, portando con sé una storia di precedenti portatori di questa cifra. Ex giocatore dell’Aston Villa, l’attaccante olandese è stato ufficialmente presentato questa mattina sui canali social della Roma. Questa scelta rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, mantenendo un legame con la tradizione e il suo percorso professionale.

Leggi anche: Grande Fratello, si rompe il legame tra due gieffini: “Voleva solo fare il teatrino”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Donyell Malen voleva solo fare il centravanti - L'olandese voleva giocare nel ruolo dei suoi idoli, Berkamp e Henry, ma a lungo gli hanno fatto fare l'ala. ilfoglio.it