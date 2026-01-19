Donnie Darko è un film unico nel suo genere, capace di combinare atmosfere oscure e tematiche complesse in modo originale. Sebbene all’epoca fosse considerato un fallimento, nel tempo è diventato un’opera di culto, apprezzata per la sua profondità e ambiguità. La pellicola sfida le classificazioni tradizionali, rimanendo un esempio di narrazione sperimentale che ancora oggi suscita interesse e discussioni.

Troppo cupo per essere un teen movie, troppo incoerente per essere fantascienza, 25 anni fa fu prima un fiasco e poi un film di culto Al più importante festival di cinema indipendente del mondo, il Sundance, il 19 gennaio 2001 fu proiettato il primo film di un regista esordiente venticinquenne, Richard Kelly, che attirò qualche attenzione ma niente di più. Si intitolava Donnie Darko e aveva una trama abbastanza sconnessa: uno studente di liceo di una periferia americana degli anni Ottanta, intelligente ma non molto integrato, e per di più sonnambulo, è tormentato da allucinazioni inquietanti che gli preannunciano la fine del mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Donnie Darko stava in un campionato tutto suo

Stranger Things 5: Tutto pronto per il finale. Spoiler, leak dal set e la teoria “Donnie Darko”

Prepariamoci all’ultimo capitolo di Stranger Things. Dopo aver visto il Volume 2 rilasciato da Netflix a Natale, l’attesa per il finale si intensifica. Tra spoiler, leak dal set e teorie come quella ispirata a Donnie Darko, i fan seguono ogni dettaglio. Ecco tutto quello che sappiamo finora, per affrontare con consapevolezza e curiosità questa fase conclusiva della serie.

Donnie Darko, la storia di un flop diventato cult: compie 25 anni il film simbolo di una generazione

Nel 2001, Donnie Darko esordì con scarso successo commerciale, ma nel tempo si è affermato come un film culto. La sua narrazione complessa e atmosfere inquietanti hanno conquistato una vasta audience, rendendolo un simbolo di una generazione. Oggi, a 25 anni dalla sua uscita, il film di Richard Kelly rappresenta un esempio di come un’opera possa maturare nel tempo, acquisendo un significato più profondo e duraturo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Visionario e disturbante, Donnie Darko venticinque anni fa ha riscritto il concetto di controcultura al cinema - Il 19 gennaio del 2001 l'anteprima del film di Richard Kelly, un affresco filosofico sul dramma dell'esistenza moderna ... wired.it