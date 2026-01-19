Donazione sangue al Comune di Brindisi | il testimonial è Al Bano

Stamattina a Brindisi, presso il Comune, si è svolta una raccolta di sangue promossa dalla Asl Brindisi in collaborazione con Avis e il Centro trasfusionale. Il testimonial dell’iniziativa è stato Al Bano, a testimonianza dell’importanza della solidarietà e della donazione. L’autoemoteca ha accolto i donatori durante l’evento, contribuendo a sensibilizzare la comunità sull’importanza di donare sangue per salvare vite.

BRINDISI - Un'iniziativa di solidarietà si è svolta stamattina (lunedì 19 gennaio 2026) nei pressi del Comune di Brindisi, dove ha sostato l'autoemoteca della Asl Brindisi per una raccolta di sangue organizzata dall'ente locale in collaborazione con Avis Brindisi e il Centro trasfusionale.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

