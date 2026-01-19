Donazione sangue al Comune di Brindisi | il testimonial è Al Bano

Stamattina a Brindisi, presso il Comune, si è svolta una raccolta di sangue promossa dalla Asl Brindisi in collaborazione con Avis e il Centro trasfusionale. Il testimonial dell’iniziativa è stato Al Bano, a testimonianza dell’importanza della solidarietà e della donazione. L’autoemoteca ha accolto i donatori durante l’evento, contribuendo a sensibilizzare la comunità sull’importanza di donare sangue per salvare vite.

BRINDISI - Un'iniziativa di solidarietà si è svolta stamattina (lunedì 19 gennaio 2026) nei pressi del Comune di Brindisi, dove ha sostato l'autoemoteca della Asl Brindisi per una raccolta di sangue organizzata dall'ente locale in collaborazione con Avis Brindisi e il Centro trasfusionale.

Il Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale Moscati di Avellino comunica una significativa carenza di scorte di sangue, che interessa diverse strutture sanitarie della regione. Si invita la popolazione a valutare la possibilità di donare, contribuendo a garantire le necessità dei pazienti in questo momento critico. La donazione è un gesto semplice e fondamentale per sostenere il sistema sanitario locale.

