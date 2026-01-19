Donadoni | Più attenzione e convinzione Un peccato tornare a casa a mani vuote

Roberto Donadoni sottolinea l'importanza di maggiore attenzione e convinzione, rammaricandosi per una sconfitta che avrebbe potuto essere evitata. Nonostante il rapido gol di Segre, lo Spezia ha mostrato buone qualità contro un Palermo più avanti in classifica. L’allenatore invita a considerare l’intera prestazione, evidenziando gli aspetti positivi e le aree di miglioramento per il proseguo della stagione.

Il gol fulmineo di Segre ha freddato lo Spezia, ma mister Roberto Donadoni preferisce analizzare nella sua interezza un match in cui lo Spezia ha comunque ben figurato di fronte ad un Palermo dalla classifica ben diversa. "I numeri dicono che ci troviamo nei bassifondi, ma questa partita racconta ben altro. Nonostante l'handicap iniziale abbiamo cercato di fare la partita. Conosciamo il valore del Palermo e i punti che ha, ma sul campo la differenza si è notata meno. Dovevamo stare più attenti all'avvio in certe circostante ed essere più convinti nello sfruttare al meglio le occasioni che ci sono capitate.

