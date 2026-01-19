don matteo non molla

Va in onda dal 2000 e continua a fare ottimi ascolti, anche tra i giovani e anche con Raoul Bova al posto di Terence Hill La quindicesima stagione di Don Matteo è cominciata l’8 gennaio e i primi due episodi hanno registrato una media di circa 4 milioni di spettatori, secondo le stime Auditel. Sono numeri paragonabili a quelli di C’è posta per te, da anni uno dei programmi di maggiore successo della televisione italiana, e a quelli delle stagioni più recenti de L’amica geniale, una serie realizzata con mezzi produttivi ben più consistenti e tratta dalla celebre saga di Elena Ferrante. La componente “giallistica” è più che altro un pretesto narrativo per far avanzare le vicende personali dei personaggi e le relazioni che si creano tra loro, come la storia d’amore tra il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il pubblico ministero Marco Nardi (Maurizio Lastrico). 🔗 Leggi su Ilpost.it

“Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro”

Con l’arrivo del 2026, torna su Raiuno “Don Matteo” con la sua quindicesima stagione, in programma dall’8 gennaio. In questa nuova fase, la serie continuerà a mescolare misteri e approfondimenti sui personaggi, tra cui Don Massimo interpretato da Raoul Bova. In un’intervista, l’attore anticipa una crisi spirituale del suo personaggio e lascia aperta la possibilità di un suo addio, qualora fosse necessario.

Raoul Bova su Don Matteo: “Perché ho chiesto di far morire Don Massimo”

Raoul Bova ha spiegato le ragioni della sua richiesta di far morire il personaggio di Don Massimo nella nuova stagione di Don Matteo, in onda dall’8 gennaio 2026 su Rai1. La serie, tra le più seguite della televisione italiana, si prepara a riprendere la sua narrazione con novità che coinvolgeranno il pubblico. La scelta di sviluppi narrativi innovativi mira a mantenere viva l’attenzione degli spettatori.

