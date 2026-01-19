Da più di vent’anni, Don Matteo si conferma come una delle serie più apprezzate di Rai 1. Con un protagonista sacerdote e uno stile tradizionale, il programma mantiene un pubblico fedele e stabile, resistendo alle sfide di un panorama televisivo in continua evoluzione. La sua presenza costante testimonia l’affetto degli spettatori e la capacità di offrire narrazioni semplici e significative nel tempo.

Da oltre vent’anni, Don Matteo è un appuntamento fisso su Rai 1. Nonostante il suo stile tradizionale e un protagonista sacerdote, la serie continua a ottenere ottimi ascolti, anche in un panorama dominato da piattaforme streaming e nuovi format televisivi. La quindicesima stagione, iniziata l’8 gennaio, ha registrato nei primi due episodi una media di circa 4 milioni di spettatori, secondo le stime Auditel. Numeri che si avvicinano a programmi di punta come C’è posta per te o alle più recenti stagioni de L’amica geniale, prodotte con budget più elevati e tratte dal fenomeno letterario di Elena Ferrante. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Don Matteo continua a conquistare: oltre 20 anni di successo su Rai 1

Leggi anche: Dall'8 gennaio su Rai 1 torna "Don Matteo 15" con Raoul Bova nei panni di Don Massimo. E tante nuove storie. La video-intervista all'attore

Don Matteo 15 su Rai 1: trama, new entry, cast e quando in tv

Don Matteo 15 torna su Rai 1 con dieci prime serate, offrendo nuovi sviluppi nella trama e alcune new entry nel cast. La stagione esplora una crisi di vocazione di Don Massimo e le vicende del Maresciallo Cecchini, che potrebbe andare in pensione. La serie mantiene la sua tradizionale atmosfere di indagine e solidarietà, offrendo agli spettatori un racconto equilibrato e coinvolgente. La messa in onda è prevista prossimamente in televisione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

“Don Matteo” non molla - Va in onda dal 2000 e continua a fare ottimi ascolti, anche tra i giovani e anche con Raoul Bova al posto di Terence Hill ... ilpost.it