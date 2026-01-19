don luigi il prete operaio la sua storia racchiusa nella chiesetta del porto che deve tornare a vivere

Don Luigi Sonnenfeld, noto come il prete operaio, rappresenta un esempio di dedizione e servizio alla comunità. La sua storia, racchiusa nella chiesetta del porto di Viareggio, merita di essere riscoperta e condivisa. La recente iniziativa “Coraggio, raccontiamoci Luigi” al Teatro Jenco ha rivissuto le sue molteplici sfaccettature, ricordando il suo impegno sociale, religioso e civile. Un’occasione per mantenere vivo il suo patrimonio di valori e testimonianze.

Viareggio, 19 gennaio 2026 – “Coraggio, raccontiamoci Luigi” è l’iniziativa in memoria di don Luigi Sonnenfeld che si è celebrata ieri pomeriggio al Teatro Jenco: tre ore fitte di ricordi delle numerose sfaccettature del prete operaio, impegnato nel sociale, nelle parrocchie, nel sostegno agli ultimi, nella lotta per la pace, nel volontariato religioso e laico e così via. Tre ore in una sala che non riesce a contenere tutti gli intervenuti ma che segue con la massima attenzione gli ospiti che Stefano Pasquinucci presenta nei vari ruoli, tutti con un foglio in mano per contenere l’intervento e non tradire l’emozione, mentre sullo sfondo passano brevi filmati e tante foto di don Luigi con il suo inconfondibile sorriso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È deceduto questa mattina a 85 anni don Luigi Sonnenfeld, sacerdote noto per il suo impegno come prete operaio. Dopo un periodo di ricovero iniziato a fine ottobre, è stato trovato privo di sensi nella chiesetta dei pescatori in darsena a Viareggio. La sua figura ha rappresentato un esempio di dedizione e semplicità nel servizio alla comunità.

Luigi Sonnenfeld, sacerdote operaio della chiesetta del porto di Viareggio, è scomparso domenica all’età di 85 anni. La sua vita si è contraddistinta per un percorso unico, caratterizzato dall’impegno tra fede e lavoro. Figura di grande rispetto nella comunità, ha incarnato un esempio di sobrietà e dedizione, cercando di trovare senso e spiritualità nella quotidianità materiale e nelle sfide della sua realtà.

