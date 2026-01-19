Don Luigi il prete operaio La sua storia racchiusa nella chiesetta del porto che deve tornare a vivere
Don Luigi Sonnenfeld, noto come il prete operaio, rappresenta un esempio di dedizione e servizio alla comunità. La sua storia, racchiusa nella chiesetta del porto di Viareggio, merita di essere riscoperta e condivisa. La recente iniziativa “Coraggio, raccontiamoci Luigi” al Teatro Jenco ha rivissuto le sue molteplici sfaccettature, ricordando il suo impegno sociale, religioso e civile. Un’occasione per mantenere vivo il suo patrimonio di valori e testimonianze.
Viareggio, 19 gennaio 2026 – “Coraggio, raccontiamoci Luigi” è l’iniziativa in memoria di don Luigi Sonnenfeld che si è celebrata ieri pomeriggio al Teatro Jenco: tre ore fitte di ricordi delle numerose sfaccettature del prete operaio, impegnato nel sociale, nelle parrocchie, nel sostegno agli ultimi, nella lotta per la pace, nel volontariato religioso e laico e così via. Tre ore in una sala che non riesce a contenere tutti gli intervenuti ma che segue con la massima attenzione gli ospiti che Stefano Pasquinucci presenta nei vari ruoli, tutti con un foglio in mano per contenere l’intervento e non tradire l’emozione, mentre sullo sfondo passano brevi filmati e tante foto di don Luigi con il suo inconfondibile sorriso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Addio a don Luigi Sonnenfeld, il prete operaio
È deceduto questa mattina a 85 anni don Luigi Sonnenfeld, sacerdote noto per il suo impegno come prete operaio. Dopo un periodo di ricovero iniziato a fine ottobre, è stato trovato privo di sensi nella chiesetta dei pescatori in darsena a Viareggio. La sua figura ha rappresentato un esempio di dedizione e semplicità nel servizio alla comunità.
Luigi Sonnenfeld, il prete operaio che cercava lo spirito nella materia
Luigi Sonnenfeld, sacerdote operaio della chiesetta del porto di Viareggio, è scomparso domenica all’età di 85 anni. La sua vita si è contraddistinta per un percorso unico, caratterizzato dall’impegno tra fede e lavoro. Figura di grande rispetto nella comunità, ha incarnato un esempio di sobrietà e dedizione, cercando di trovare senso e spiritualità nella quotidianità materiale e nelle sfide della sua realtà.
La Diocesi unita ricorda Don Sonnenfeld - I sacerdoti della diocesi di Lucca insieme per ricordare Don Luigi Sonnenfeld in una messa esequiale presieduta dall’Aricvescovo Paolo Giulietti alla Santissima Annunziata, ultima parrocchia del prete ... noitv.it
Buon pomeriggio, la città di Viareggio, che Luigi tanti anni fa scelse di raggiungere in Vespa da Lucca, la città in cui decise di sperimentare quel suo modo rivoluzionario di essere insieme prete e operaio, la città in cui ha vissuto la sua storia di lavoratore, parr - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.