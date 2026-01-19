Domenico Galli | Con la riforma la magistratura sarà più debole e più permeabile alle pressioni esterne

A Parma è stato istituito un comitato per la difesa della Costituzione e per il No al Referendum confermativo del 22 e 23 marzo. La riforma proposta solleva preoccupazioni sulla forza e l’indipendenza della magistratura, ritenute potenzialmente indebolite e più suscettibili a pressioni esterne. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui punti critici della proposta e a promuovere un dibattito informato sull’argomento.

"Con la riforma la magistratura sarà più debole e più permeabile alle pressioni esterne. Il sorteggio? Rischia di trasformarsi in una lotteria"

Riforma Bernini: più mobilità per professori e ricercatori, Messina tra le università più aperte alle chiamate esterne

La riforma Bernini mira a migliorare la mobilità di professori e ricercatori nelle università italiane. Con il ritorno dei lavori parlamentari, il disegno di legge sarà nuovamente esaminato dalla commissione Istruzione della Camera, che si prepara a calendarizzare il testo approvato dal Senato lo scorso dicembre. Tra le università più aperte alle chiamate esterne, Messina si distingue come esempio di maggiore apertura al reclutamento.

