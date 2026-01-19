Domenica bestiale in Nigeria | gli islamisti assaltano tre chiese rapiti 160 cristiani video

Nella regione di Kaduna, Nigeria, si sono verificati attacchi contro tre chiese, attribuiti a gruppi islamisti, con oltre 150 cristiani rapiti. L’incidente si inserisce in un contesto di crescente tensione e violenza religiosa nella zona, evidenziando le difficili condizioni di sicurezza per le comunità locali. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza e garantire la tutela dei cittadini coinvolti.

Nuovo drammatico attacco, presumibilmente islamista, ai cristiani in Nigeria: uomini armati hanno rapito più di 150 fedeli in attacchi simultanei a tre diverse chiese nel nord-ovest della Nigeria, nello Stato di Kaduna. Nel mirino una chiesa cattolica e due chiese protestanti. Come ha ricostruito dall’Associated Press l’attacco è avvenuto domenica a Kurmin Wali, una comunità nell’area di Kajuru nello stato di Kaduna, mentre erano in corso servizi religiosi e una Messa presso la Chiesa Evangelica Winning All ( ECWA ), una chiesa appartenente alla denominazione Cherubim e Seraphim, e una chiesa cattolica, secondo Usman Danlami Stingo, un legislatore che rappresenta l’area al parlamento statale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Nigeria, rapiti 160 cristiani in Chiese
Nella regione di Kaduna, Nigeria, un episodio di grave violenza ha portato al rapimento di oltre 160 fedeli cristiani, colpiti durante un attacco a due chiese.

Nigeria, attacco a due chiese: almeno 160 cristiani rapiti
Nella Nigeria centrale, oltre 160 cristiani sono stati rapiti durante un attacco coordinato contro due chiese.

