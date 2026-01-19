Djokovic nella storia | vittoria numero 100 ad Australian Open

Novak Djokovic ha raggiunto la prestigiosa quota di 100 vittorie in carriera all'Australian Open, consolidando la sua posizione tra i giocatori più vincenti di sempre in questo torneo. La competizione, iniziata ieri a Melbourne, propone un quadro di conferme e novità nel mondo del tennis, offrendo agli appassionati un evento di alto livello e grande tradizione.

Melbourne, 19 gennaio 2026 – Ieri è iniziato l'Australian Open e il grande tennis si è ripreso la scena, tra conferme e sorprese. Nel primo turno del torneo, c'è stata la netta vittoria di Carlso Alcaraz contro l'australiano Adam Walton (6-3, 7-6, 6-2), così come il successo di Zverev contro il canadese Gabriel Diallo (6-7, 6-1, 6-4, 6-2), ma anche l'uscita di Flavio Cobolli contro Arthur Fery (6-7, 6-4, 6-1). Anche Medvedev ha fatto il suo dovere contro Jesper De Jong, così come Ruud contro Mattia Bellucci, mentre Arnaldi è stato eliminato da Rublev. In attesa del debutto di Jannik Sinner (domani mattina contro il francese Hugo Gaston), chi si è preso la scena è stato chiaramente Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Australian Open 2026, Maestrelli show a Melbourne: prima vittoria Slam e sogno DjokovicAl Australian Open 2026, Maestrelli conquista la prima vittoria in un torneo del Grande Slam, superando Atmane al quinto set.

Djokovic ne fa 100 ed è sul podio, ma c'è pure... La top 5 per vittorie agli Australian OpenNovak Djokovic raggiunge le 100 vittorie agli Australian Open, confermandosi tra i giocatori più vincenti nella storia del torneo.

Australian Open, Djokovic scherza: “Il servizio di Alcaraz? Dobbiamo parlare dei diritti d’autore” - Interviste | "Gli ho detto che dobbiamo parlare anche della percentuale delle sue vincite", ha ironizzato Novak Djokovic. ubitennis.com