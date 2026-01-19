Djokovic e il sindacato | cosa c' è dietro le rivendicazioni dei tennisti
Djokovic e il sindacato: cosa c'è dietro le rivendicazioni dei tennisti Dopo l'uscita del serbo dalla Ptpa, esaminiamo, con gli avvocati Ferrari e Giordani (Withers), le questioni legate ai rapporti tra i giocatori e le istituzioni del tennis, analizzando le motivazioni e le implicazioni delle recenti rivendicazioni dei tennisti.
Il 4 gennaio Novak Djokovic ha annunciato l'uscita dal sindacato Ptpa che aveva fondato nel 2020: "Non sono più allineato con l'attuale orientamento dell'associazione". Per analizzare a fondo le rivendicazioni dei giocatori e la tenuta dell'assetto istituzionale del tennis, ospitiamo l'intervento di Luca Ferrari, partner e global head of sports di Withers, e Fiona Giordani, senior associate di Withers. Con l'Australian Open cominciato, pregustiamo l'ennesima sfida tra Alcaraz e Sinner, due giocatori che stanno definendo una nuova epoca tennistica dopo l'età dei re magi: Federer, Nadal, e l'infinito Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
