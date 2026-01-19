Djokovic e il sindacato: cosa c'è dietro le rivendicazioni dei tennisti Dopo l'uscita del serbo dalla Ptpa, esaminiamo, con gli avvocati Ferrari e Giordani (Withers), le questioni legate ai rapporti tra i giocatori e le istituzioni del tennis, analizzando le motivazioni e le implicazioni delle recenti rivendicazioni dei tennisti.

Il 4 gennaio Novak Djokovic ha annunciato l'uscita dal sindacato Ptpa che aveva fondato nel 2020: "Non sono più allineato con l'attuale orientamento dell'associazione". Per analizzare a fondo le rivendicazioni dei giocatori e la tenuta dell'assetto istituzionale del tennis, ospitiamo l'intervento di Luca Ferrari, partner e global head of sports di Withers, e Fiona Giordani, senior associate di Withers. Con l'Australian Open cominciato, pregustiamo l'ennesima sfida tra Alcaraz e Sinner, due giocatori che stanno definendo una nuova epoca tennistica dopo l'età dei re magi: Federer, Nadal, e l'infinito Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic e il sindacato: cosa c'è dietro le rivendicazioni dei tennisti

Djokovic lascia a sorpresa il sindacato dei tennisti che aveva fondatoNovak Djokovic ha comunicato la sua decisione di lasciare la Professional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti da lui stesso fondato nel 2019 insieme a Vasek Pospisil.

Djokovic lascia la Ptpa, il sindacato dei tennisti da lui fondato: ecco perchéNovak Djokovic ha annunciato la sua uscita dalla Ptpa, il sindacato dei tennisti da lui fondato nel 2020.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Djokovic e il sindacato: cosa c'è dietro le rivendicazioni dei tennisti - Il 4 gennaio Novak Djokovic ha annunciato l'uscita dal sindacato Ptpa che aveva fondato nel 2020: "Non sono più allineato con l'attuale orientamento dell'associazione". gazzetta.it