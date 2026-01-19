Djokovic avverte Sinner e Alcaraz | Giocano a un altro livello ma io in Australia

Da gazzetta.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic sottolinea la differenza di livello tra sé e i giovani talenti Sinner e Alcaraz, riconoscendo le loro qualità. Tuttavia, il campione serbo è convinto di poter tornare competitivo, anche in occasione di importanti tornei come l'Australia. In questa intervista, Djokovic riflette sulla propria forma e sulla competizione attuale, mantenendo un approccio realistico e rispettoso nei confronti degli avversari emergenti.

Novak Djokovic conosce i propri mezzi e pensa che, quando è in forma, è ancora in grado di battere chiunque: guarda l'estratto della sua intervista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

djokovic avverte sinner e alcaraz giocano a un altro livello ma io in australia

© Gazzetta.it - Djokovic avverte Sinner e Alcaraz: "Giocano a un altro livello, ma io in Australia..."

Djokovic: "Sinner e Alcaraz? Sono i più forti ora, ma io..."Novak Djokovic riconosce Sinner e Alcaraz come i giocatori più forti del momento, ma sottolinea la sua determinazione a competere ad alti livelli.

Djokovic chiarisce: “Non penso al 25° Slam. Sinner e Alcaraz sono a un livello superiore, ma posso battere chiunque”Novak Djokovic, grande protagonista degli Australian Open con dieci titoli, ha recentemente commentato la sua attuale forma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

djokovic avverte sinnerSinner a caccia del tris all'Australian Open: solo tre tennisti ci sono riusciti - Nella lunga storia dell’Australian Open solo tre tennisti sono riusciti a vincere il torneo per tre anni consecutivi, un’impresa rarissima a Melbourne. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.