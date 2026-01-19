Djokovic avverte Sinner e Alcaraz | Giocano a un altro livello ma io in Australia

Novak Djokovic sottolinea la differenza di livello tra sé e i giovani talenti Sinner e Alcaraz, riconoscendo le loro qualità. Tuttavia, il campione serbo è convinto di poter tornare competitivo, anche in occasione di importanti tornei come l'Australia. In questa intervista, Djokovic riflette sulla propria forma e sulla competizione attuale, mantenendo un approccio realistico e rispettoso nei confronti degli avversari emergenti.

Woodforde pessimista su Djokovic, e avverte: “In caso di brutto risultato a Melbourne, non mi sorprenderei se decidesse di dire basta” x.com

Tra i nomi capaci di inserirsi nella lotta, McEnroe indica con decisione Lorenzo Musetti. “Se c’è qualcuno che può vincere uno Slam, oltre a Djokovic, è lui – spiega –. Da oltre un anno gioca ad altissimo livello e mi sembra pronto”. - facebook.com facebook

