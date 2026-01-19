Djokovic avverte Sinner e Alcaraz | Giocano a un altro livello ma io in Australia
Novak Djokovic sottolinea la differenza di livello tra sé e i giovani talenti Sinner e Alcaraz, riconoscendo le loro qualità. Tuttavia, il campione serbo è convinto di poter tornare competitivo, anche in occasione di importanti tornei come l'Australia. In questa intervista, Djokovic riflette sulla propria forma e sulla competizione attuale, mantenendo un approccio realistico e rispettoso nei confronti degli avversari emergenti.
Djokovic chiarisce: “Non penso al 25° Slam. Sinner e Alcaraz sono a un livello superiore, ma posso battere chiunque”Novak Djokovic, grande protagonista degli Australian Open con dieci titoli, ha recentemente commentato la sua attuale forma.
