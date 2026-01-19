Disonesti ci avete taciuto tutto | genitori e insegnanti protestano davanti a Palazzo Mercanti
Genitori e insegnanti si sono riuniti davanti a Palazzo Mercanti per esprimere il proprio disappunto riguardo alle recenti modifiche negli istituti comprensivi. La protesta nasce dalla percezione di mancanza di chiarezza e trasparenza nelle decisioni prese, che hanno coinvolto direttamente le famiglie e il personale scolastico. L’evento sottolinea l’importanza di un confronto aperto e condiviso su temi che riguardano il sistema educativo locale.
È arrivata sotto Palazzo Mercanti la protesta di genitori e insegnanti costretti a fronteggiare la “rivoluzione” degli istituti comprensivi che nelle ultime settimane ha infiammato il dibattito pubblico. Un centinaio di persone si sono radunate davanti al municipio armate di striscioni e proprio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
