È scomparso a 76 anni Roger Allers, uno dei principali autori delle produzioni Disney. Il suo contributo ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dell’animazione, tra cui il celebre film Il Re Leone. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il patrimonio artistico e culturale dell’animazione mondiale.

Si spegne a 76 anni uno dei protagonisti del panorama disneyano: il suo talento ha dato vita a capolavori senza tempo dell’animazione mondiale Il mondo Disney perde una delle sue figure più emblematiche. Roger Allers, regista, sceneggiatore e animatore statunitense, è morto sabato 17 gennaio nella sua casa di Santa Monica, in California, a 76 anni dopo una breve malattia. A confermare la notizia della sua scomparsa è stato un portavoce di Disney Animation, che ha espresso il cordoglio dello studio per la scomparsa di uno dei suoi artisti più rappresentativi. Il nome di Allers resterà indissolubilmente legato a Il re leone (1994), capolavoro diretto insieme a Rob Minkoff e divenuto uno dei film più amati e redditizi della storia del cinema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Disney piange il “papà” del Re Leone: addio a Roger Allers

"Era un visionario": Disney piange Roger Allers, regista de Il Re Leone, morto a 76 anni

Roger Allers, celebre sceneggiatore e regista Disney, ci ha lasciato all’età di 76 anni. Con la sua collaborazione con Rob Minkoff, ha contribuito alla realizzazione di

È morto Roger Allers, co-regista e autore Disney: addio al genio dietro Il Re Leone e La Sirenetta

È scomparso Roger Allers, figura di spicco nel mondo dell’animazione Disney. Co-regista de Il Re Leone, ha contribuito a plasmare alcuni dei più amati classici come La Sirenetta, La Bella e la Bestia e Aladdin. La sua esperienza e il suo talento hanno lasciato un’impronta duratura nel cinema d’animazione, segnando un’importante fase della storia dell’animazione americana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Oggi tristezza ha preso il controllo del nostro quartier generale. Inside Out e Inside Out 2 sono disponibili su #DisneyPlus. - facebook.com facebook