Il 18 gennaio 2026, sulla linea Madrid-Andalusia, si è verificato un grave incidente ferroviario con lo scontro tra due treni ad alta velocità. L’incidente ha causato numerose vittime, rendendo questa tragedia uno degli eventi più gravi nel settore dei trasporti in Spagna negli ultimi anni. Le autorità stanno ancora considerando le cause dell’incidente e le conseguenze per la sicurezza ferroviaria.

Disastro ferroviario in Spagna, dove ieri sera, 18 gennaio 2026, si sono scontrati due treni ad alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia. Sono 39 i corpi delle vittime recuperate fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza. La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Disastro ferroviario in Spagna: decine di morti nello scontro fra treni ad alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia

Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 10 morti e decine di feriti, vagoni ribaltati

Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità che sono deragliati e si sono scontrati. L’incidente ha causato almeno 10 vittime e numerosi feriti, con vagoni ribaltati e danni significativi. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

**Spagna: scontro fra treni alta velocità, almeno 2 morti e molti feriti**

Lo scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto ad Adamuz, Cordova, ha provocato almeno due vittime e numerosi feriti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo treni di un servizio ferroviario ad alta velocità. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Disastro ferroviario in Spagna, 21 morti e 75 feriti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano” - Il ministro dei Trasporti Óscar Puente: "Il treno Iryo è praticamente nuovo e anche i binari sono stati ristrutturati ... fanpage.it