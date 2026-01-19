Un farmaco antico, originariamente usato per smettere di fumare, mostra alcune evidenze nel supportare il trattamento della dipendenza da cannabis. Tuttavia, i risultati indicano che questa soluzione è efficace principalmente negli uomini. La questione del disturbo da uso di cannabis (CUD) sta diventando sempre più rilevante, richiedendo approcci mirati e studi approfonditi per affrontarne le sfide.

Un “vecchio” farmaco potrebbe aiutare ad affrontare un problema sempre più diffuso e spesso sottovalutato, specialmente tra i più giovani, e cioè il disturbo da uso di cannabis (CUD). La vareniclina, un farmaco che da anni aiuta milioni di persone a dire addio alle sigarette, sembrerebbe in grado di ridurre anche la dipendenza da cannabis. Ma solo negli uomini, molto poco o nulla nelle donne. A metterla alla prova con successo è stato un gruppo di ricercatori della Medical University of South Carolina, in uno studio pubblicato sulla rivista Addiction. In Italia, la dipendenza da cannabis è un fenomeno reale, con circa il 42% degli utilizzatori cronici che sperimenta sintomi di astinenza (irritabilità, ansia, insonnia) alla sospensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dipendenza da cannabis, un vecchio farmaco anti sigarette funziona. Ma solo negli uomini

Farmaco per smettere di fumare efficace anche con la cannabis, ma non per le donne: lo studio

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha evidenziato che la vareniclina, farmaco comunemente usato per smettere di fumare, può anche contribuire a ridurre il consumo di cannabis. Tuttavia, i risultati suggeriscono differenze di efficacia tra uomini e donne, con quest’ultime che potrebbero non trarne lo stesso beneficio. La ricerca fornisce informazioni utili per valutare le strategie di supporto alla cessazione di diverse sostanze.

L'appello a Schifani: "Aumentare in Sicilia le patologie curabili con farmaco derivato da cannabis"

Il comitato Esistono i diritti ha rivolto un appello al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, chiedendo di ampliare l’elenco delle patologie trattabili con farmaci derivati dalla cannabis. L’obiettivo è rendere più accessibili le cure per un maggior numero di pazienti, migliorando la qualità di vita e garantendo un’adeguata risposta terapeutica a chi ne ha bisogno.

