Dipendenza da cannabis un vecchio farmaco anti sigarette funziona Ma solo negli uomini
Un farmaco antico, originariamente usato per smettere di fumare, mostra alcune evidenze nel supportare il trattamento della dipendenza da cannabis. Tuttavia, i risultati indicano che questa soluzione è efficace principalmente negli uomini. La questione del disturbo da uso di cannabis (CUD) sta diventando sempre più rilevante, richiedendo approcci mirati e studi approfonditi per affrontarne le sfide.
Un "vecchio" farmaco potrebbe aiutare ad affrontare un problema sempre più diffuso e spesso sottovalutato, specialmente tra i più giovani, e cioè il disturbo da uso di cannabis (CUD). La vareniclina, un farmaco che da anni aiuta milioni di persone a dire addio alle sigarette, sembrerebbe in grado di ridurre anche la dipendenza da cannabis. Ma solo negli uomini, molto poco o nulla nelle donne. A metterla alla prova con successo è stato un gruppo di ricercatori della Medical University of South Carolina, in uno studio pubblicato sulla rivista Addiction. In Italia, la dipendenza da cannabis è un fenomeno reale, con circa il 42% degli utilizzatori cronici che sperimenta sintomi di astinenza (irritabilità, ansia, insonnia) alla sospensione.
Uno studio condotto negli Stati Uniti ha evidenziato che la vareniclina, farmaco comunemente usato per smettere di fumare, può anche contribuire a ridurre il consumo di cannabis. Tuttavia, i risultati suggeriscono differenze di efficacia tra uomini e donne, con quest’ultime che potrebbero non trarne lo stesso beneficio. La ricerca fornisce informazioni utili per valutare le strategie di supporto alla cessazione di diverse sostanze.
L'appello a Schifani: "Aumentare in Sicilia le patologie curabili con farmaco derivato da cannabis"
Il comitato Esistono i diritti ha rivolto un appello al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, chiedendo di ampliare l’elenco delle patologie trattabili con farmaci derivati dalla cannabis. L’obiettivo è rendere più accessibili le cure per un maggior numero di pazienti, migliorando la qualità di vita e garantendo un’adeguata risposta terapeutica a chi ne ha bisogno.
