Dimissioni Napoli Celano scrive al Prefetto

Il Comune di Napoli ha recentemente visto le dimissioni anticipate del sindaco, suscitando l’interesse delle autorità. In risposta, Celano ha scritto al Prefetto, chiedendo un approfondimento ispettivo e documentale per chiarire le motivazioni di tali dimissioni. L’obiettivo è verificare eventuali condizionamenti esterni o interferenze politiche che possano aver influenzato le decisioni e valutare se sussistano elementi per eventuali azioni legali.

Tempo di lettura: 2 minuti Disporre un accertamento ispettivo e documentale sulle motivazioni delle dimissioni anticipate del sindaco del Comune di Salerno, verificare la sussistenza di condizionamento esterno e interferenze politiche idonee a comprimere l'autonomia decisionale dell'organo elettivo, valutare se ci siano elementi per configurare l'ipotesi di illecito amministrativo con una denuncia alla procura della Repubblica. È quanto chiede in una lettera al prefetto di Salerno il consigliere regionale Roberto Celano contro la scelta del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli di rassegnare le dimissioni anticipate rispetto alla naturale scadenza del mandato.

Lo sceriffo, dopo le dimissioni del sindaco Napoli, è pronto a tornare alla guida della città che lo ha reso grande e che grande è diventata nel corso del suo ventennio. Resta da capire con quale formula, se con il centrosinistra formato Fico o se con una coalizi - facebook.com facebook

A Salerno attese in giornata le dimissioni del sindaco Enzo Napoli. De Luca pronto a ricandidarsi per tentare il ritorno a Palazzo di Città #ANSA x.com

