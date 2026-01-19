Diletta Leotta smaschera Allegri in diretta TV | Ma esattamente a quale giornata la smetterà?

Durante una recente trasmissione televisiva, Diletta Leotta ha rivolto una domanda diretta a Allegri riguardo alla sua permanenza in panchina e alle prospettive di successo del suo team. La conduttrice ha affrontato temi come la corsa allo scudetto e la qualificazione in Champions League, stimolando una risposta che ha coinvolto anche le rivali dell’Inter e della Juventus. Un confronto che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio e degli osservatori sportivi.

