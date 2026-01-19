Diletta Leotta smaschera Allegri in diretta TV | Ma esattamente a quale giornata la smetterà?
Durante una recente trasmissione televisiva, Diletta Leotta ha rivolto una domanda diretta a Allegri riguardo alla sua permanenza in panchina e alle prospettive di successo del suo team. La conduttrice ha affrontato temi come la corsa allo scudetto e la qualificazione in Champions League, stimolando una risposta che ha coinvolto anche le rivali dell’Inter e della Juventus. Un confronto che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio e degli osservatori sportivi.
La conduttrice punge il tecnico del Milan in diretta tv su quota scudetto e quota Champions. E lui non si sottrae facendo i conti addosso all'Inter e alla Juventus.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Allegri corregge Diletta Leotta in tv sugli scudetti vinti con Buffon alla Juve: “Chiedo scusa”
Allegri smentisce in TV la teoria sul calendario del Milan: “Ma come” e fa i conti in diretta
In diretta televisiva, l’allenatore dell’Allegri ha smentito la teoria sul calendario del Milan, rispondendo con sicurezza e precisione. Durante la trasmissione, ha elencato in modo dettagliato la sequenza dei prossimi incontri, dimostrando una conoscenza approfondita della pianificazione della squadra. La sua risposta ha sorpreso l’interlocutore, confermando l’efficacia della preparazione e la chiarezza delle strategie del club.
Allegri corregge Diletta Leotta in tv sugli scudetti vinti con Buffon alla Juve: “Chiedo scusa” - ", Massimiliano Allegri ha voglia di scherzare e la lingua sciolta. fanpage.it
