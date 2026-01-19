Diego Baroni scomparso da 8 giorni aperto fascicolo | stasera la marcia di solidarietà alla famiglia del 14enne

Da otto giorni, le autorità e la comunità cercano il 14enne Diego Baroni, scomparso da San Giovanni Lupatoto lunedì 12 gennaio. La famiglia e gli amici attendono notizie mentre proseguono le ricerche. Questa sera si terrà una marcia di solidarietà per sostenere la famiglia e sensibilizzare sull’accaduto. La vicenda rimane sotto attento controllo delle forze dell’ordine, che hanno aperto un fascicolo per approfondire le circostanze della scomparsa.

Continuano le ricerche del 14enne Diego Baroni, scomparso da San Giovanni Lupatoto lunedì 12 gennaio. Lo studente sarebbe uscito di casa per andare a scuola, ma poi si sarebbe diretto alla stazione di Verona per prendere un treno diretto a Milano. Aperto un fascicolo di indagine senza ipotesi di reato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Diego Baroni scomparso da 4 giorni. La madre del 14enne: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Da quattro giorni, la famiglia di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è in apprensione per la sua scomparsa. La madre ha lanciato un appello chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. La comunità e le autorità sono impegnate nelle ricerche, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sugli eventuali sviluppi.

Il 14enne Diego Baroni scomparso da sei giorni: si cercano tracce sui social, segnalati avvistamenti

Da sei giorni si cercano notizie di Diego Baroni, il ragazzo scomparso da San Giovanni Lupatoto. Le ricerche si concentrano anche su Milano, dove sono stati segnalati alcuni avvistamenti e il cellulare del ragazzo risulta localizzato. Restano in corso le indagini e gli appelli alla comunità per raccogliere eventuali informazioni utili.

