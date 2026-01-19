Dieci anni dopo il 2016 riemerge nella memoria collettiva | ecco le ragioni

Nel 2016, il ricordo di quegli anni torna a farsi vivo nelle conversazioni e sui social media. Tra colori pastello, filtri vivaci e meme condivisi, si percepisce un senso di nostalgia condivisa. Questo fenomeno riflette come determinati elementi culturali rimangano impressi nella memoria collettiva, influenzando il modo in cui riviviamo e condividiamo il passato.

N elle ultime settimane, scorrere i social significa imbattersi in un déjà?vu continuo. Colori pastello, filtri blu?rosa, selfie con orecchie da coniglio, canzoni che sembravano archiviate nella memoria collettiva. È come se una parte del web avesse deciso di premere “riavvolgi”, riportando in superficie un’estetica e un’atmosfera che appartengono a un decennio fa. Non si tratta di una semplice percezione, ma di uno dei primi trend culturali dell’anno, che si è imposto con uno slogan che sintetizza perfettamente l’umore del momento: « il 2026 è il nuovo 2016 ». Una frase che sembra un gioco, ma che in realtà racchiude un bisogno più profondo: ritrovare un tempo percepito come più leggero, più umano, meno affaticato dalla complessità degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il 10 gennaio 2016 il mondo si svegliò senza David Bowie. Dieci anni dopo lo cerchiamo ancora tra le stelle

Il 10 gennaio 2016, il mondo ha perso una delle figure più influenti della musica contemporanea: David Bowie. Dieci anni dopo, la sua presenza rimane viva nei ricordi e nelle stelle che ha ispirato. La sua eredità continua a influenzare artisti e appassionati, mantenendo vivo il suo spirito innovativo e la sua capacità di sorprenderci ancora oggi.

81 anni dopo l'eccidio: Sabbiuno: "La memoria è una responsabilità collettiva”

L'81ª anniversario dell'eccidio di Sabbiuno viene commemorato sulle colline bolognesi, nel sito teatro di uno dei crimini più atroci del nazifascismo. La cerimonia odierna sottolinea l'importanza di preservare la memoria di quegli eventi, riconoscendo la responsabilità collettiva nel ricordare e onorare le vittime di quella drammatica pagina della storia.

