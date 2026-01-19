Deutschland Plus | candidature aperte fino al 26 febbraio per il soggiorno studio in Germania dedicato agli studenti di tedesco

Sono aperte fino al 26 febbraio le candidature per il soggiorno studio in Germania, rivolto agli studenti di tedesco, nell’ambito del programma Deutschland Plus. Promosso dalla Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder tedeschi e sostenuto dall’Ambasciata tedesca a Roma, il progetto offre un’opportunità di approfondimento culturale e linguistico. La possibilità di partecipare potrebbe essere estesa anche al 2026, a seconda delle attivazioni future.

Il programma si rivolge a gruppi di studenti tra i 15 e i 17 anni – iscritti a scuole italiane statali o paritarie dove il tedesco è insegnato in modo curricolare – e ai loro docenti accompagnatori. L’iniziativa prevede un soggiorno di tre settimane in Germania, completamente finanziato, con partenza dagli aeroporti di Milano o Roma. Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sono a carico degli organizzatori tedeschi. I docenti accompagnatori riceveranno anche una diaria. Le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro il 26 febbraio 2026 all’indirizzo email email protected, utilizzando esclusivamente il file Excel allegato alla comunicazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“PulciNellaMente”: fino al 6 febbraio aperte le candidature per la XXVI Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola

Fino al 6 febbraio 2026, è possibile presentare le proprie candidature per la XXVI Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola PulciNellaMente. Questa iniziativa, giunta alla sua ventiseiesima edizione, rappresenta un’occasione di confronto e valorizzazione del teatro scolastico in Italia. Per partecipare, è importante rispettare i tempi previsti e seguire le modalità di iscrizione indicate sul sito ufficiale.

Leggi anche: Comuni, Premio città italiana dei giovani: candidature aperte fino al 15 febbraio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Programma “Deutschland Plus” del PAD – Informativa alle scuole x.com

Da piccolo villaggio di pescatori chiamato Vellinus a uno dei “Plus Beaux Villages de France” Beaulieu-sur-Dordogne, nella Corrèze, Nouvelle-Aquitaine, prende vita nel Medioevo come luogo strategico e spirituale, cullato dal fiume Dordogna e animato - facebook.com facebook