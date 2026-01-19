Eidos Montreal sta lavorando a un nuovo progetto legato a Deus Ex, suscitando l'interesse dei fan. Nonostante un precedente tentativo sia stato abbandonato, gli annunci di lavoro per un titolo di grande produzione indicano una possibile ripresa della celebre saga. La speranza di rivedere Deus Ex sulle piattaforme di gioco si rafforza, mentre il team di sviluppo pare aver ritrovato la strada giusta per riportare questa apprezzata serie nel panorama videoludico.

Sappiamo che un precedente progetto legato alla saga è stato messo da parte dalla stessa Eidos, ma gli annunci di lavoro su un progetto quadrupla A fanno sperare che il team di sviluppo possa aver trovato la quadra per riportare sul mercato una delle saghe più belle e sottovalutate della storia del gaming. Eidos Montreal è una di quelle software house gloriose che vive da qualche anno in una sorta di limbo creativo. Sembra come tutti i team di sviluppo che si sono distinti tra gli anni ’90 e 2000 abbiano improvvisamente perso la rotta e la capacità di creare avventure in grado di emozionare i videogiocatori. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Deus Ex sta per tornare? Eidos Montreal lavora ad un progetto misterioso e i fan tornano a sognare

Eidos Montreal è al lavoro su un gioco “quadrupla A” in Unreal Engine 5

Eidos Montreal sta sviluppando un nuovo titolo di alto livello, descritto come un gioco “quadrupla A” in Unreal Engine 5. Le informazioni, emerse da profili professionali interni allo studio, indicano un progetto ancora non annunciato ufficialmente. Questa produzione potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella qualità e nella tecnologia utilizzata dallo studio, noto per aver realizzato titoli di grande successo nel settore videoludico.

Leggi anche: OD, Eidos Montreal era al lavoro sul gioco ma ha smesso dopo una richiesta di Kojima Productions?

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Un nuovo Deus Ex non arriverà nel 2026 perché "le persone che ne hanno il controllo sono degli psicopatici" - Il commento su Deus Ex è arrivato in un secondo messaggio e recita, in traduzione: "Niente Deus Ex perché le persone che ne hanno il controllo sono degli psicopatici". multiplayer.it

Questo Venerdi il Deus è BESAME MUCHO L’anima latina sta per tornare a farvi ballare fino all’alba con le migliori hits del momento! - VEN 16 GEN Form 24 Dj set Line up @jp_deejay Reggaeton | top hits | global remix | trap game - NO LISTE, solo ingr facebook