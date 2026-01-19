Derubato in albergo Füllkrug è una furia | entra e risolve Milan-Lecce in 3? Allegri vola

Niclas Füllkrug, attaccante del Lecce, torna in campo dopo aver subito un furto in albergo. La sua presenza si è rivelata determinante nella vittoria contro il Milan a San Siro, grazie a un colpo di testa sul cross di Saelemaekers. Un episodio che evidenzia come, nonostante le difficoltà personali, il calciatore abbia saputo concentrarsi e contribuire alla squadra.

Senza dubbio uno strano weekend, quello vissuto da Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 giunto al Milan durante questa finestra di calciomercato. L'altro giorno, nella camera dell'hotel dove tuttora alloggia a Milano, gli hanno rubato orologi e gioielli per un valore di mezzo milione di euro; ieri sera, a 'San Siro', ha risolto la complicata sfida contro il Lecce con il suo primo gol in maglia rossonera. Arrivato appena 3' dopo il suo ingresso in campo al posto di Christian Pulisic. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. L'Inter, prima in classifica a quota 49 punti, non scappa: resta sempre a + 3, ma le distanze con il Diavolo rimangono invariate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce 1-0 (90?): willkommen Niclas! La risolve Füllkrug | Serie A News

Al termine della sfida tra Milan e Lecce, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026, il risultato finale è 1-0 per i rossoneri. La partita si è conclusa al 90° minuto, con una rete decisiva di Füllkrug e l’ingresso di Niclas. Di seguito, un riepilogo delle principali fasi e momenti salienti della partita disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

