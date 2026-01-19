Deragliamento ferroviario in Spagna | proseguono le identificazioni delle vittime L’ultimo bilancio parla di 39 morti e 139 feriti

In Andalusia, le autorità stanno lavorando all’identificazione delle vittime del recente deragliamento ferroviario, che ha causato 39 decessi e 139 feriti. La Guardia Civil coordina le operazioni sul campo, mentre le indagini continuano a chiarire le cause dell’incidente. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con aggiornamenti che verranno forniti man mano che si proseguono le attività di verifica e soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le operazioni della Guardia Civil. La Guardia Civil è attualmente impegnata in via prioritaria nell’identificazione delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, dove due treni sono deragliati. A confermarlo è stata Rosa Reina, portavoce del corpo, in una dichiarazione rilasciata a LaPresse. Secondo quanto spiegato, sono stati attivati cinque centri di assistenza dedicati ai familiari delle vittime, luoghi nei quali è possibile ricevere supporto e fornire informazioni utili per il riconoscimento. I punti di riferimento sono stati predisposti a Madrid, Siviglia, Huesca, Cordova e Malaga, così da garantire una copertura ampia e coordinata sul territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in Spagna, è salito a 39 vittime, con 73 feriti, di cui 24 in condizioni gravi. Il deragliamento di un treno ad alta velocità si è verificato ieri pomeriggio, causando un grave incidente nella regione di Córdoba. Le autorità stanno attualmente gestendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

In Spagna, il numero delle vittime del deragliamento di due treni ad alta velocità tra Madrid e Andalusia è salito a 39. L’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo e un treno Alvia di Renfe nei pressi di Adamuz, a Cordova, causando numerosi feriti. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

