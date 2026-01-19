In Andalusia, le autorità stanno lavorando all’identificazione delle vittime del recente deragliamento ferroviario, che ha causato 39 decessi e 139 feriti. La Guardia Civil coordina le operazioni sul campo, mentre le indagini continuano a chiarire le cause dell’incidente. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con aggiornamenti che verranno forniti man mano che si proseguono le attività di verifica e soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le operazioni della Guardia Civil. La Guardia Civil è attualmente impegnata in via prioritaria nell’identificazione delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, dove due treni sono deragliati. A confermarlo è stata Rosa Reina, portavoce del corpo, in una dichiarazione rilasciata a LaPresse. Secondo quanto spiegato, sono stati attivati cinque centri di assistenza dedicati ai familiari delle vittime, luoghi nei quali è possibile ricevere supporto e fornire informazioni utili per il riconoscimento. I punti di riferimento sono stati predisposti a Madrid, Siviglia, Huesca, Cordova e Malaga, così da garantire una copertura ampia e coordinata sul territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Deragliamento ferroviario in Spagna: proseguono le identificazioni delle vittime. L’ultimo bilancio parla di 39 morti e 139 feriti

**Spagna: bilancio incidente ferroviario sale a 39 morti**

Il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in Spagna, è salito a 39 vittime, con 73 feriti, di cui 24 in condizioni gravi. Il deragliamento di un treno ad alta velocità si è verificato ieri pomeriggio, causando un grave incidente nella regione di Córdoba. Le autorità stanno attualmente gestendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Spagna, salgono a 39 le vittime del deragliamento di due treni sull’alta velocità Madrid-Andalusia

In Spagna, il numero delle vittime del deragliamento di due treni ad alta velocità tra Madrid e Andalusia è salito a 39. L’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo e un treno Alvia di Renfe nei pressi di Adamuz, a Cordova, causando numerosi feriti. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Un pezzo di rotaia saltato via, all’altezza di una saldatura tra due tratti di binario, potrebbe spiegare la dinamica del disastro ferroviario di Adamuz, in Andalusia, nel quale si contano decine di morti. A causare il deragliamento di un treno di Iryo, compagnia ferr - facebook.com facebook

Disastro ferroviario di Córdoba. Un binario si è dissaldato, causando il deragliamento x.com