Depardieu chiede scusa a Rino Barillari | pace fatta all’Harry’s Bar dopo l’aggressione

Gerard Depardieu si è incontrato con Rino Barillari a via Veneto, chiedendo scusa per la lite avvenuta a maggio. Dopo l’episodio, i due hanno trovato un momento di confronto pacifico presso l’Harry’s Bar, segnando un passo verso la riconciliazione. Un gesto che testimonia la volontà di superare le tensioni e ristabilire un rapporto di rispetto tra le parti.

