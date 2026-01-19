Dembélé gol da Pallone d' Oro | il pallonetto è perfetto!
Ousmane Dembélé si distingue nel match tra PSG e Lilla, contribuendo con due reti decisive. La sua prestazione, caratterizzata da tecnica e precisione, ha guidato la vittoria per 3-0 della squadra parigina. Un risultato che sottolinea l'importanza del francese nel contesto della stagione e la sua crescita come protagonista nel campionato.
Dembélé trascina il Psg con una prestazione dominante: due gol e leadership totale contro il Lilla. La squadra del pallone d'Oro vince 3-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
