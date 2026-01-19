Delitto Mollicone Mottola in aula | Sono innocente Serena non è mai entrata in caserma

Marco Mottola, nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone, ha dichiarato la propria innocenza e negato di aver mai fatto del male alla giovane. L’udienza si è svolta davanti ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma, nel giorno in cui si ricorda il 25° anniversario dell’evento. Mottola ha affermato che Serena non è mai entrata nella caserma coinvolta nelle indagini, sostenendo la propria estraneità ai fatti.

Si dichiara «innocente» e sostiene di «non avere mai fatto del male a Serena». Marco Mottola ha preso la parola all’inizio dell’udienza davanti ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma, nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone, avvenuto ad Arce nel giugno di 25 anni fa. L’uomo è accusato del delitto in concorso con il padre e la madre. «Non abbiamo fatto nulla a Serena» «A Serena Mollicone non abbiamo fatto nulla né io né i miei familiari», ha esordito Mottola, definendo «falsa» l’ipotesi di una aggressione mortale avvenuta all’interno della caserma dei carabinieri di Arce. Un’ipotesi che, a suo dire, «ci sta rovinando la vita». 🔗 Leggi su Feedpress.me

