Delitto di Garlasco la difesa di Stasi | Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti

Nel procedimento relativo al delitto di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi ha evidenziato come i dati sui file visionati da Chiara Poggi sul computer di Stasi siano stati presentati senza conferme e ritenuti irrilevanti. La vicenda si riferisce alla sera del 12 agosto 2007, quando Stasi si allontanò da Chiara Poggi per prendersi cura del cane, in previsione di un temporale.

Garlasco (Pavia), 19 gennaio 2026 – La sera di quel 12 agosto del 2007, Alberto Stasi si allontanò dall'abitazione della fidanzata Chiara Poggi e raggiunse la sua perché doveva prendersi cura del cane in vista del temporale che si stava annunciando. Erano le 22. Poco dopo Chiara era davanti al pc che il fidanzato aveva lasciato acceso e sul quale lavorava alla tesi di laurea. La giovane entrò così n ella cartella denominata ''militarefoto'' nella quale erano contenuti circa 7mila file di carattere pornografico. Almeno questo risulta dalla nuova perizia informatica eseguita per conto della famiglia di Chiara Poggi da Paolo Reale (storico consulente informatico della parte civile e cugino di Chiara), Fabio Falleti e Nanni Bassetti, entrambi informatici, che si sono avvalsi di tecniche ultramoderne per lavorare sulla copia forense del computer di Stasi, eseguita nel 2009. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Caso Garlasco, legali Poggi: “Nuove analisi confermano che Chiara trovò file porno sul pc di Alberto Stasi”

La difesa della famiglia Poggi ha comunicato che nuove analisi informatiche confermerebbero come Chiara Galli abbia accesso, la sera prima della sua morte, alla cartella del computer di Alberto Stasi contenente file pornografici catalogati per genere. Questi risultati approfondiscono il caso Garlasco, aggiungendo dettagli sulla possibile connessione tra Chiara e i file presenti sul computer di Stasi.

