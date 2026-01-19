Delitto Anguillara | marito non risponde a domande Pm domani autopsia

Claudio Agostino Carlomagno, marito di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di oggi. Domani è prevista l’autopsia sul corpo della donna, nel tentativo di chiarire le circostanze della scomparsa. La procura prosegue le indagini per fare luce sulla vicenda e raccogliere elementi utili alle successive decisioni investigative.

Claudio Agostino Carlomagno, marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio tenutosi questo pomeriggio. La donna è stata ritrovata senza vita ieri mattina, e il suo corpo è stato scoperto interrato in una buca scavata con un mezzo meccanico, ricoperta da rovi, all'interno di un fondo vicino a quello dell'azienda del marito, a una profondità di circa 2,5 metri. Domani pomeriggio, presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, si svolgerà l'autopsia sul corpo di Federica.

