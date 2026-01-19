Delicatissimo intervento al Gom rimosso cacciavite odontoiatrico incastrato in un bronco

Un intervento delicato al Gom ha permesso di rimuovere un cacciavite odontoiatrico accidentalmente inalato da una giovane donna. L’estrazione, effettuata in urgenza dal direttore dell’Uoc di chirurgia toracica, dr., è stata eseguita tramite broncoscopia. L’intervento si è svolto con successo, evitando complicazioni e garantendo la sicurezza del paziente.

La procedura è stata effettuata dal direttore dell’Uoc di chirurgia toracica, dr. Baldassare Mondello, insieme alla sua équipe Un cacciavite odontoiatrico, accidentalmente inalato da una giovane donna, è stato estratto in urgenza per via broncoscopica dal direttore dell’Uoc di chirurgia toracica, dr. Baldassare Mondello, insieme alla sua équipe, con una delicatissima procedura endoscopica, effettuata nelle scorse settimane al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. La paziente è giunta al pronto soccorso del Gom esibendo un esame di diagnostica per immagini (Tomografia Computerizzata) eseguito a causa di una tosse persistente e di un forte dolore a livello toracico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

