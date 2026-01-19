Dazi Usa per la Groenlandia l’Ue avverte Washington | Pronto il bazooka Faremo tutto il necessario per difendere i nostri interessi

L’Unione europea ha annunciato la sua disponibilità a reagire alle recenti decisioni sui dazi degli Stati Uniti alla Groenlandia. Bruxelles sottolinea di avere strumenti pronti e di essere determinata a tutelare gli interessi economici dell’UE, lasciando aperta ogni possibilità di risposta. La situazione evidenzia le tensioni commerciali in corso e la volontà dell’Europa di difendere i propri confini economici.

Bruxelles, 19 gennaio 2026 – "L’Unione europea ha strumenti a sua disposizione ed è pronta a rispondere, perché faremo tutto ciò che è necessario per proteggere gli interessi economici dell’Ue". È questa la linea tracciata dal vice portavoce capo della Commissione europea, Olof Gill, nel corso del briefing quotidiano di mezzogiorno, chiamato a rispondere alle domande dei giornalisti sulle minacce del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 10% contro una serie di Paesi europei, nel contesto delle tensioni legate alla Groenlandia. Danimarca, a migliaia contro Trump: "Giù le mani dalla Groenlandia" Sabato Trump ha portato le relazioni transatlantiche al loro minimo storico e ha promesso di attuare un'ondata di dazi sulle importazioni dagli alleati europei finché agli Stati Uniti non sarà consentito acquistare la Groenlandia, intensificando la disputa sul futuro della vasta isola artica della Danimarca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gli Usa negano il visto all’ex commissario Ue Breton e altri 4 europei: “Danneggiano i nostri interessi”

Gli Stati Uniti hanno negato il visto a cinque figure europee, tra cui l’ex commissario Ue Breton, accusandoli di influire negativamente sugli interessi americani. La decisione rientra in un’azione di sanzioni rivolta a persone coinvolte nella promozione di normative più restrittive nel settore tecnologico. Questa misura evidenzia le tensioni tra le due sponde dell’Atlantico su tematiche di regolamentazione e politiche digitali.

Dazi, Macron risponde a Trump: “La Ue usi il bazooka”

Il recente scambio tra Donald Trump e Emmanuel Macron evidenzia le diverse strategie adottate nei confronti dell’Europa. Mentre l’ex presidente americano ricorre spesso ai dazi come leva di pressione, il presidente francese suggerisce l’uso di strumenti più decisi, come il “bazooka”. Questa dinamica riflette le diverse sensibilità e approcci delle due nazioni nell’affrontare le questioni commerciali e diplomatiche con l’Unione Europea.

