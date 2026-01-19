Dazi e minacce Usa alla Groenlandia affondano le borse | cosa succede sui mercati
Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Groenlandia, causate da minacce di dazi, stanno influenzando anche i mercati finanziari. Le dichiarazioni di Trump hanno generato preoccupazioni tra gli investitori, portando a un calo delle borse europee e internazionali. Questa crisi geopolitica evidenzia come le questioni di politica estera possano avere ripercussioni economiche significative, influenzando gli scambi e la stabilità dei mercati globali.
La crisi sulla Groenlandia si trasforma in un nuovo fronte di tensione tra Stati Uniti ed Europa. Le minacce di dazi annunciate dal presidente americano Donald Trump provocano reazioni dure da Berlino e da Bruxelles, che parlano di escalation inaccettabile e si dicono pronte a rispondere con contromisure. I mercati finanziari reagiscono con forti vendite, penalizzando auto, lusso e tecnologia, mentre cresce il timore di una guerra commerciale dalle conseguenze economiche e politiche globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Le borse europee chiudono in negativo, con Milano e Francoforte tra le peggiori, a causa delle tensioni legate alle possibili tariffe statunitensi sulla Groenlandia. In questo contesto, gli investitori si orientano verso i beni rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi massimi. La situazione riflette l'incertezza sui mercati e l’impatto delle minacce commerciali sulla stabilità finanziaria.
Borse, l'Europa in rosso per le minacce Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, oro record. Su i titoli della difesa
L'incertezza geopolitica legata alle minacce statunitensi alla Groenlandia ha influenzato i mercati europei, con Milano e Francoforte tra le peggiori performance. In questo contesto, gli investitori si orientano verso asset considerati rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi record. Anche i titoli del settore difesa mostrano segnali di attenzione, riflettendo la cautela degli operatori di fronte alle tensioni internazionali.
Groenlandia, l’UE frena sullo scontro con gli USA: esclusi per ora i contro-dazi - Groenlandia, Trump minaccia dazi fino al 25% contro otto Paesi europei: l’UE frena e rinvia contromisure per evitare un’escalation transatlantica. notizie.it
Trump: “Faremo qualcosa sulla Groenlandia con le buone o con le cattive”
Ancora tensioni sulla Groenlandia, con Trump che non arretra rispetto alle sue mire sull'isola e alle sue minacce di dazi ai Paesi contrari https://shorturl.at/vd7ZV facebook
L' #Europa valuta di imporre agli #StatiUniti dazi da 93 miliardi e limitare l'accesso delle aziende americane sul nostro continente in risposta alle minacce commerciali di #Trump per la #Groenlandia x.com
