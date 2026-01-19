Dazi e minacce Usa alla Groenlandia affondano le borse | cosa succede sui mercati

Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Groenlandia, causate da minacce di dazi, stanno influenzando anche i mercati finanziari. Le dichiarazioni di Trump hanno generato preoccupazioni tra gli investitori, portando a un calo delle borse europee e internazionali. Questa crisi geopolitica evidenzia come le questioni di politica estera possano avere ripercussioni economiche significative, influenzando gli scambi e la stabilità dei mercati globali.

La crisi sulla Groenlandia si trasforma in un nuovo fronte di tensione tra Stati Uniti ed Europa. Le minacce di dazi annunciate dal presidente americano Donald Trump provocano reazioni dure da Berlino e da Bruxelles, che parlano di escalation inaccettabile e si dicono pronte a rispondere con contromisure. I mercati finanziari reagiscono con forti vendite, penalizzando auto, lusso e tecnologia, mentre cresce il timore di una guerra commerciale dalle conseguenze economiche e politiche globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le borse europee chiudono in negativo, con Milano e Francoforte tra le peggiori, a causa delle tensioni legate alle possibili tariffe statunitensi sulla Groenlandia. In questo contesto, gli investitori si orientano verso i beni rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi massimi. La situazione riflette l'incertezza sui mercati e l’impatto delle minacce commerciali sulla stabilità finanziaria.

L'incertezza geopolitica legata alle minacce statunitensi alla Groenlandia ha influenzato i mercati europei, con Milano e Francoforte tra le peggiori performance. In questo contesto, gli investitori si orientano verso asset considerati rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi record. Anche i titoli del settore difesa mostrano segnali di attenzione, riflettendo la cautela degli operatori di fronte alle tensioni internazionali.

