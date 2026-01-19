Davos le minacce di Trump e la vera partita dell’Europa

Il Forum di Davos, in corso dal 19 al 23 gennaio, si svolge sotto il tema

Il forum di Davos, che ha aperto i battenti lunedì 19 gennaio e li chiuderà il 23, ha come tema ufficiale A Spirit of Dialogue. Il problema è che il dialogo quest’anno entra in sala con un’arma puntata sul tavolo: la coercizione economica. Donald Trump ha minacciato di applicare dazi del 10 per cento ai Paesi che intendono difendere la Groenlandia dalle mire americane (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia). Il presidente Usa, ancora una volta, tratta una questione di sovranità territoriale alla stregua di un’ operazione di mercato. Donald Trump (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

La Russia gongola per i nuovi dazi di Trump all’Europa: «Fine dell’Alleanza, ne parleranno a Davos?»Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di imporre nuovi dazi sull’Europa hanno suscitato preoccupazione tra gli alleati europei.

Che deve fare l’Europa con le minacce di Trump sulla Groenlandia?L’Europa si trova a dover affrontare la questione delle minacce di Trump riguardo alla Groenlandia, una delle isole più vaste del pianeta.

