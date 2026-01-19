Davos chiude le porte all’Iran | esclusa la partecipazione di Araghchi I motivi della decisione

Il World Economic Forum di Davos ha annunciato l’esclusione di Abbas Araghchi, ministro degli Esteri dell’Iran, dalla partecipazione all’evento. La decisione, comunicata all’inizio del vertice, riflette le recenti tensioni diplomatiche e le questioni geopolitiche che coinvolgono il Paese. La scelta di escludere rappresentanti iraniani evidenzia l’attenzione della comunità internazionale sulle dinamiche politiche e diplomatiche attuali.

Il World Economic Forum (WEF) ha ufficializzato l’esclusione del Ministro degli Esteri dell’ Iran, Abbas Araghchi, dal vertice annuale di Davos iniziato questo lunedì. Nonostante l’organizzazione avesse inviato l’invito lo scorso autunno, i vertici del Forum hanno cambiato drasticamente rotta. Il WEF ritiene che la presenza di un rappresentante del governo di Teheran sia inopportuna a causa della violenta repressione che il regime attua contro i manifestanti nel Paese. Trump vuole focalizzarsi sulla drammaticità dei diritti umani in Iran. Mirek Dušek, il direttore generale del WEF, ha chiarito che il programma del vertice non prevede più alcuna sessione con Araghchi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Araghchi: in Iran è tornata la calma

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha annunciato che, grazie alla collaborazione tra cittadini e forze di sicurezza, la calma è stata ristabilita in Iran. La comunicazione, rivolta al suo omologo emiratino e diffusa da Press TV, sottolinea il ruolo della vigilanza collettiva nel mantenimento della stabilità nel paese. Questa situazione rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità dopo recenti tensioni.

Iran, Araghchi agli Usa: "Non vogliamo la guerra ma siamo pronti a combattere"

L'Iran ha dichiarato di non desiderare un conflitto con Israele o gli Stati Uniti, ma ha sottolineato di essere pronto a rispondere qualora fosse attaccato. Questa posizione riflette la volontà di mantenere la propria difesa senza cercare escalation militari, pur restando preparato a reagire in caso di aggressione. La situazione rimane di particolare attenzione a livello internazionale, con il dialogo come strumento principale per evitare conflitti più ampi.

