Dopo l’incidente di Crans-Montana con Davide Lacerenza e le candele, si riaccendono le discussioni sulla sicurezza negli ambienti al chiuso. Nonostante le tragedie di vittime e feriti, le misure di prevenzione sembrano ancora insufficienti. Lacerenza, coinvolto nell’episodio, dichiara: “Ora basta”, evidenziando la necessità di interventi più rigorosi e di una maggiore attenzione alle norme di sicurezza nei locali pubblici.

Non sono bastati 40 morti e centinaia di feriti a lanciare l'allarme sul tema della sicurezza nei locali al chiuso. Non è servito l'appello della premier Giorgia Meloni a "vietare l'uso delle candele scintillanti" messe nelle bottiglie per festeggiare. Alcuni locali si ostinano a usare questo.🔗 Leggi su Today.it

Le candele scintillanti e l'incendio: tragedia sfiorata a Madrid dopo Crans-Montana

A Madrid, un principio di incendio in un locale è stato causato da candeline scintillanti, evitando una tragedia simile a quella di Crans-Montana. L'incidente, fortunatamente, si è risolto senza vittime, ricordando l'importanza di precauzioni in occasioni festive. La vicenda evidenzia come, anche in situazioni apparentemente innocue, sia fondamentale mantenere attenzione e rispetto per la sicurezza.

Crans-Montana, l'esperimento con le candele scintillanti: "Qualsiasi materiale non ignifugo può essere pericoloso"

A Crans-Montana, un incidente ha evidenziato i rischi legati all’uso di candele non ignifughe. Raffaella Sorropago, di

