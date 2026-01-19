Davide Lacerenza in disco con le candele scintillanti dopo Crans-Montana è polemica Lui | Ora basta
Dopo l’incidente di Crans-Montana con Davide Lacerenza e le candele, si riaccendono le discussioni sulla sicurezza negli ambienti al chiuso. Nonostante le tragedie di vittime e feriti, le misure di prevenzione sembrano ancora insufficienti. Lacerenza, coinvolto nell’episodio, dichiara: “Ora basta”, evidenziando la necessità di interventi più rigorosi e di una maggiore attenzione alle norme di sicurezza nei locali pubblici.
Non sono bastati 40 morti e centinaia di feriti a lanciare l'allarme sul tema della sicurezza nei locali al chiuso. Non è servito l'appello della premier Giorgia Meloni a "vietare l'uso delle candele scintillanti" messe nelle bottiglie per festeggiare. Alcuni locali si ostinano a usare questo.🔗 Leggi su Today.it
Le candele scintillanti e l'incendio: tragedia sfiorata a Madrid dopo Crans-Montana
A Madrid, un principio di incendio in un locale è stato causato da candeline scintillanti, evitando una tragedia simile a quella di Crans-Montana. L'incidente, fortunatamente, si è risolto senza vittime, ricordando l'importanza di precauzioni in occasioni festive. La vicenda evidenzia come, anche in situazioni apparentemente innocue, sia fondamentale mantenere attenzione e rispetto per la sicurezza.
Crans-Montana, l'esperimento con le candele scintillanti: "Qualsiasi materiale non ignifugo può essere pericoloso"
A Crans-Montana, un incidente ha evidenziato i rischi legati all’uso di candele non ignifughe. Raffaella Sorropago, di
Quanto valgono i vini messi all’asta dopo lo scandalo di Davide Lacerenza - Petrus, La Tache, Romanée, Masseto, Sassicaia, Krug, Dom Pérignon, Selosse: i pezzi pregiati della cantina della Gintoneria sono all'asta fino al 30 gennaio. dissapore.com
Davide Lacerenza è tornato. Anche a fare festa, come documentato sui suoi social. L’influencer italiano, noto in Ticino per «un festino» del 2021 alle Scuole medie di Locarno (in piena pandemia), ha patteggiato pochi mesi fa una pena di 4 anni e 8 mesi per il - facebook.com facebook
