Davide Barzan a processo cosa è successo e le reazioni | ‘Non ha nulla da temere’

Il rinvio a giudizio per truffa. Davide Barzan, noto per il suo ruolo di consulente di Manuela Bianchi nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, è ora protagonista di un processo per truffa davanti al Tribunale monocratico di Rimini. Ad anticipare la notizia la trasmissione televisiva Le Iene che già in passato ha acceso riflettori sul professionista calabrese. Il ruolo di Barzan. Barzan collabora con la sorella, l’avvocata Nunzia Barzan, che difende la stessa Manuela Bianchi, indagata dalla Procura di Rimini per favoreggiamento nei confronti di Louis Dassilva, 35 anni, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

