david ponzo alla guida commerciale di tiffany

Tiffany & Co., marchio del gruppo LVMH, ha annunciato la nomina di David Ponzo come Deputy Chief Executive Officer. Con questa scelta, l’azienda intende rafforzare la propria leadership commerciale, puntando su un professionista con esperienza nel settore. La nomina di Ponzo rappresenta un passo importante nella strategia di crescita e sviluppo del marchio, mantenendo l’impegno di Tiffany verso qualità e innovazione.

Nuova nomina ai vertici dei marchi del gruppo LVMH: Tiffany & Co. ha affidato a David Ponzo l’incarico di Deputy Chief Executive Officer. Nel suo incarico, Ponzo guiderà l’intera organizzazione commerciale e retail di Tiffany a livello globale: riporterà direttamente al presidente e ceo Anthony Ledru. Chi è David Ponzo. Prima del suo ingresso in Tiffany & Co., Ponzo è stato per cinque anni Chief Commercial Officer di Louis Vuitton. In precedenza ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato e presidente della divisione giapponese del marchio. Nel suo curriculum anche ruoli senior in Swatch e Omega, in particolare nel mercato asiatico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

