Recenti scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina sull’A1, con uso di spranghe e caschi, hanno evidenziato una situazione di grave allarme. L’episodio sottolinea la necessità di interventi decisi e di misure efficaci per garantire la sicurezza pubblica. Un’azione come il Daspo a vita si configura come una possibile risposta per prevenire simili comportamenti e tutelare il rispetto delle regole e della civile convivenza.

"Quanto accaduto sull’A1, con ultras della Roma e della Fiorentina che si sono affrontati con spranghe e caschi, rappresenta un fatto di una gravità inaudita". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp, dopo i fatti che si sono verificati ieri lungo la corsia di emergenza dell’autostrada, in prossimità dello svincolo del raccordo di Casalecchio. Per Pianese, "non parliamo più di violenza legata al tifo, ma di veri e propri comportamenti criminali che hanno messo a rischio la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità di tanti cittadini che in quel momento stavano semplicemente viaggiando sulla rete autostradale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Daspo a vita per questi soggetti"

