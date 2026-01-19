Daspo a vita dopo la guerriglia tra ultras in A1

Le immagini delle telecamere saranno determinate per ricostruire con precisione gli scontri tra ultras avvenuti il 18 gennaio nel match di Serie A. L'episodio ha portato all’applicazione del “Daspo a vita”, misura che mira a prevenire futuri comportamenti violenti nel calcio. L’analisi delle riprese sarà fondamentale per chiarire le dinamiche e identificare i responsabili degli scontri.

L’autostrada ostaggio degli ultras: guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1 con caschi e spranghe

Guerriglia tra ultras in autostrada. Maxi rissa con mazze e spranghe tra tifosi di Roma e Fiorentina

"Daspo a vita per questi soggetti" - "Quanto accaduto sull’A1, con ultras della Roma e della Fiorentina che si sono affrontati con spranghe e caschi, rappresenta ... msn.com