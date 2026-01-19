Daspo a vita dopo la guerriglia tra ultras in A1
Le immagini delle telecamere saranno determinate per ricostruire con precisione gli scontri tra ultras avvenuti il 18 gennaio nel match di Serie A. L'episodio ha portato all’applicazione del “Daspo a vita”, misura che mira a prevenire futuri comportamenti violenti nel calcio. L’analisi delle riprese sarà fondamentale per chiarire le dinamiche e identificare i responsabili degli scontri.
Le immagini delle telecamere saranno fondamentali per ricostruire i dettagli degli scontri tra ultras, nel pomeriggio di ieri, 18 gennaio. Si è consumato alla stazione di servizio Cantagallo, direzione nord, il primo “confronto” tra i tifosi della Roma, diretti allo stadio olimpico “Grande.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
L’autostrada ostaggio degli ultras: guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1 con caschi e spranghe
Oggi sull’A1 a Casalecchio di Reno si è verificato un scontro tra gruppi di ultras di Fiorentina e Roma, poco prima dell'inizio della partita di Serie A. L’episodio, avvenuto sulla corsia d’emergenza, ha coinvolto caschi e spranghe, trasformando l’autostrada in un campo di battaglia. La situazione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico prima di un importante incontro calcistico.
Guerriglia tra ultras in autostrada. Maxi rissa con mazze e spranghe tra tifosi di Roma e Fiorentina
Due gruppi di ultras di Roma e Fiorentina si sono affrontati lungo l’autostrada, parcheggiando le auto sulla corsia di emergenza e scendendo con spranghe, mazze e bastoni. L’episodio, caratterizzato da una violenta rissa tra tifosi, ha causato disagi alla viabilità e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Si indaga sulle cause e sulle eventuali responsabilità di quanto accaduto in un contesto di tensione tra gruppi ultras.
"Daspo a vita per questi soggetti" - "Quanto accaduto sull’A1, con ultras della Roma e della Fiorentina che si sono affrontati con spranghe e caschi, rappresenta ... msn.com
Guerriglia in A1: scontri shock tra ultras di Roma e Fiorentina. Autostrada bloccata
COISP – SINDACATO POLIZIA * SCONTRI TRA TIFOSI IN A1: PIANESE, «DASPO A VITA PER I VIOLENTI, STOP ALLE TRASFERTE PER LE TIFOSERIE» x.com
Scontri ultras A1: COISP chiede DASPO A VITA e stop trasferte! "Non è più violenza da tifo, ma CRIMINALITÀ pura. Ultras Roma-Fiorentina con spranghe e caschi sull'autostrada: un massacro sfiorato per incidente stradale. DASPO A VITA per i delinquenti + - facebook.com facebook
