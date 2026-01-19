Dario Ballantini | Non me l'ha mai detto ma Valentino mi apprezzava Con gli amici guadava la mia imitazione

Dario Ballantini, noto per le sue imitazioni, ricorda a Fanpage.it l’origine del suo ritratto di Valentino, creato per aggiungere freschezza a Striscia la Notizia. Pur non avendo mai ricevuto un riconoscimento diretto, Ballantini rivela che l’amicizia tra loro si manifestava nelle osservazioni e nei sguardi degli amici, che apprezzavano la sua interpretazione senza farlo sapere ufficialmente.

Ai microfoni di Fanpage.it, Dario Ballantini ricorda la prima imitazione di Valentino, nata per portare una ventata di novità a Striscia la Notizia. "È stato un onore" dice il comico e trasformista che ammette quanto vestire i panni dello stilista abbia dato una svolta alla sua carriera.🔗 Leggi su Fanpage.it

Valentino Garavani, l'imitazione di Dario Ballantini alla Prima della Scala 2024: "Abbiamo la fata turchina e i Corazzieri, andate a cambiarvi" - VIDEODurante la Prima della Scala 2024, Dario Ballantini ha interpretato con successo l’imitazione dello stilista Valentino Garavani, suscitando l’attenzione del pubblico e dei media.

