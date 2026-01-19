Danno economico e turistico e blocco delle bonifiche | Mare Nostrum torna a chiedere un Consiglio aperto sul dissalatore

Il comitato Mare Nostrum ha richiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale aperto a Porto Empedocle, per discutere delle conseguenze economiche e turistiche del blocco delle bonifiche e delle opere di dissalazione. La richiesta mira a approfondire le implicazioni di queste misure sulla comunità locale e a valutare possibili soluzioni condivise.

Il comitato Mare Nostrum ha richiesto la convocazione straordinaria e urgente di un consiglio comunale aperto a Porto Empedocle. Al centro della mobilitazione c'è il recente decreto che conferma l’impianto di dissalazione sulla spiaggia di Marinella come struttura definitiva, nonostante fosse.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it "Promesse tradite sul dissalatore", il comitato Mare Nostrum chiede un nuovo consiglio comunale aperto

Il comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle richiede la convocazione di un nuovo consiglio comunale aperto, in seguito al decreto commissariale che, secondo i membri del gruppo, avrebbe modificato gli impegni presi lo scorso luglio riguardo al dissalatore. Questa richiesta nasce dalla necessità di chiarire le decisioni e garantire trasparenza nel processo decisionale, nel rispetto delle aspettative della comunità locale. Dissalatore a Porto Empedocle, Mare Nostrum sollecita risposte su costi e dismissione

A oltre cinque mesi dal consiglio comunale aperto del 10 luglio 2025, il comitato spontaneo Mare Nostrum sollecita nuovamente le autorità su questioni riguardanti il dissalatore di Porto Empedocle, focalizzandosi su costi e dismissione. La questione rimane al centro del dibattito locale, con l'obiettivo di ottenere risposte chiare e iniziative concrete.

