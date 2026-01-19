Daniele Inzoli, atleta specializzato nel salto lungo e nella velocità, ha condiviso le sue ambizioni sportive nell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Con un forte interesse per il salto oltre gli 8 metri, Inzoli si distingue per la sua determinazione e passione nel mondo dell’atletica. La sua intervista offre uno sguardo approfondito sui suoi obiettivi e sulla sua carriera.

Daniele Inzoli è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giovanissimo saltatore in lungo classe 2008 ha toccato diversi argomenti punto il mirino anche e soprattutto sugli obiettivi futuri. L’atleta, fratello di Francesco, inizia il suo racconto da un tribolato 2025: “ Sicuramente ho vissuto una stagione tempestata da determinate sfortune ed eventi che hanno condizionato tutto. Già nella stagione indoor ho avuto diversi problemi, con una pesante influenza, che mi hanno portato a saltare la preparazione. Poi mi sono presentato ai Campionati Assoluti e ho vinto con il mio nuovo personale a 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniele Inzoli: “Amo la velocità, oltre al salto il lungo. Punto a superare gli 8 metri”

Daniele Inzoli a Sprint Zone: il talento del lungo italiano punta agli 8 metri

Nell'ambito di Sprint Zone, Daniele Inzoli, giovane talento italiano nel salto in lungo, si prepara a raggiungere nuovi traguardi. In questa puntata, analizziamo il suo percorso e le ambizioni di superare gli otto metri. Un’occasione per conoscere meglio un atleta che si sta affermando nel panorama dell’atletica nazionale, con un focus sobrio e informativo sul suo sviluppo e le prospettive future.

Francesco Inzoli: la rincorsa verso gli 8 metri | Sprint Zone

In questa puntata di Sprint Zone, si parla di Francesco Inzoli, giovane atleta italiano del salto in lungo. Il 20enne milanese, che si allena a Roma con Fabrizio Donato, ha mostrato segnali di miglioramento nel 2025, tornando su una traiettoria di crescita dopo un periodo difficile. Un approfondimento sulla sua carriera e le prospettive future nel salto in lungo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Daniele Inzoli: “Amo la velocità, oltre al salto il lungo. Punto a superare gli 8 metri” - Daniele Inzoli è stato l'ospite dell'ultima puntata di Sprint Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. oasport.it