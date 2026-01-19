Daniel Maldini potrebbe presto lasciare l’Atalanta, che si è detta disponibile alla cessione. Il Napoli sta accelerando le trattative, intensificando i contatti con il club bergamasco. La Juventus osserva da vicino la situazione, valutando eventuali sviluppi. La conclusione della trattativa potrebbe influenzare significativamente il mercato invernale delle squadre italiane.

Il futuro di Daniel Maldini entra in una fase decisiva del mercato invernale: l’Atalanta ha aperto alla cessione e, nelle ultime ore, il Napoli ha aumentato il passo, avviando contatti diretti con il club bergamasco. La Juventus resta sullo sfondo, interessata ma al momento prudente, mentre il giocatore ha concrete possibilità di restare in Serie A. Lo scenario nasce da esigenze chiare a Bergamo. Dopo l’arrivo di Giacomo Raspadori, la rosa va sfoltita e l’Atalanta sta ascoltando tutte le offerte per Maldini, considerato sacrificabile senza strappi. Napoli in movimento, Juventus in attesa. Il club che oggi appare più determinato è il Napoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Daniel Maldini in uscita dall’Atalanta: Napoli accelera, Juventus alla finestra

